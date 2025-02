Giulio Bozzanga, il giovane talento del tennis maceratese: «Voglio vincere Wimbledon»

di Leonardo Luchetti

Ha solo 14 anni, ma già sa dove vuole arrivare. Il suo sogno? «Vincere Wimbledon e diventare il numero uno al mondo». Un obiettivo ambizioso, certo, ma chi conosce Giulio Bozzanga sa che talento, determinazione e duro lavoro non gli mancano. E i primi successi sono già lì a confermarlo.

Nato a Catania, Giulio ha trascorso i suoi primi anni ad Augusta, dove ha impugnato la racchetta quasi per gioco sotto lo sguardo attento di suo padre. Ma è nelle Marche che il tennis è diventato qualcosa di più. «A cinque anni ho iniziato a giocare a Urbisaglia e a sei ho cominciato ad allenarmi seriamente a Tolentino, quando mio padre ha iniziato a lavorare lì. Da allora non mi sono più fermato».

La passione per questo sport scorre nel Dna della sua famiglia, anche se nessuno l’ha mai praticato a livello agonistico. «I miei genitori lo seguivano, avevano amici che giocavano, ma nulla di più. Mio padre e mia madre Valentina ogni tanto si cimentavano, ed è grazie a loro che ho scoperto il tennis e posso dedicarmi a ciò che amo».

Giulio sa bene che il talento, da solo, non basta: «senza sacrificio e lavoro non si va da nessuna parte». Cresciuto sotto la guida dei coach Marco Sposetti e Riccardo Birilli, ha affinato la preparazione atletica con suo padre Davide e Carlo Biliardo, mentre l’aspetto mentale è seguito da Barbara Rossi.

Nel corso dell’ultimo anno, Bozzanga ha collezionato traguardi importanti. «Sono arrivato in semifinale di singolare ai Campionati Italiani e in finale nel doppio. Ho giocato molti tornei europei: a Bolton ho raggiunto la finale, mentre in estate ho vinto due tornei di doppio, uno a Velletri e uno in Slovenia. In singolare ho conquistato i quarti in Slovenia e la semifinale a Sassuolo».

Ma l’emozione più grande è stata un’altra. «La convocazione in Nazionale è stata un’esperienza incredibile, ringrazio la Federazione per l’opportunità. Mi sono divertito tantissimo e ho creato un bel legame con i miei compagni. Siamo stati seguiti dal maestro Thomas Enconi, un allenatore straordinario, con il supporto di Luca Ottino per la preparazione atletica e di Francesca Marino, la mental coach, che mi ha aiutato a gestire la pressione».

Alla Winter Cup di Altamura, torneo in cui l’Italia ha trionfato qualificandosi alle Finals in Germania, Giulio ha sfidato alcuni dei migliori talenti d’Europa, tra cui il numero uno spagnolo. «Ho perso al terzo set 7-6. C’erano 150 persone a guardare la partita e sono entrato in campo tesissimo». Nonostante la sconfitta, l’esperienza si è rivelata preziosa. Alle Finals, la squadra azzurra ha chiuso al settimo posto e Giulio ha guadagnato punti preziosi: «Ora sono il numero 73 in Europa e il secondo giocatore italiano della mia categoria».

Il focus ora è tutto sulle prossime competizioni: «Tra poco saranno tornei in Italia, come Correggio di categoria 2, Milano di categoria 1 e Pavia di categoria 1. In Svezia ci sarebbe un Super Category, ma non sono sicuro di poterci entrare per classifica».

Gli obiettivi sono chiari. «A breve termine voglio entrare nella top 10-20 della classifica Tennis Europe e vincere un torneo di categoria 1 o Super Category» Ma lo sguardo è già proiettato oltre. «Vincere Wimbledon e diventare il numero uno al mondo. «La strada è lunga, ma Giulio Bozzanga non si pone limiti. Il futuro? Tutto da scrivere».