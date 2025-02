BubBleBee Ai RemiX, il chatbot che suona emozioni e parla slang

Si chiama “BubBleBee AI RemiX” nasce dall’idea di integrare intelligenza artificiale, linguaggio giovanile e musica per creare un chatbot capace di riconoscere e interpretare le emozioni degli utenti, utilizzando lo slang della Generazione Z.

E’ il progetto dell’Iis “E. Mattei” di Recanati che si è aggiudicato il primo posto come miglior lavoro nell’ambito del progetto di ricerca “ImparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale”. Il premio è stato assegnato durante gli Stati Generali della Scuola Digitale che si sono svolti a Bergamo dal 20 al 22 febbraio.

Il progetto dal titolo “BubBleBee (BbBb) AI RemiX – Il chatbot che suona emozioni e parla slang”, sviluppato durante lo scorso anno scolastico dalla classe 5C dell’Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, Articolazione Telecomunicazioni dell’Istituto, sotto la guida del professor Giorgio Cipolletta.

«Sviluppato con App Inventor, Arduino e ChatGPT – si legge in una nota della scuola – il chatbot si basa su un’analisi approfondita delle emozioni umane attraverso il modello della “ruota delle emozioni” di Plutchik, associando a ciascuna emozione una specifica playlist musicale su Spotify».

Gli studenti hanno lavorato su diverse fasi progettuali, tra cui brainstorming, branding, studio delle emozioni, creazione di playlist musicali personalizzate e sviluppo tecnico dell’applicazione.

Partendo dalla storica evoluzione dei chatbot, da Eliza fino agli attuali modelli di IA generativa, il team ha creato un’interfaccia interattiva capace di rispondere agli utenti in maniera empatica e coinvolgente.

Il premio ricevuto rappresenta un importante riconoscimento per l’Istituto che ha saputo distinguersi tra le numerose scuole partecipanti al progetto di ricerca. La sperimentazione ha, infatti, coinvolto 50 scuole in tutta Italia, con 328 docenti e dirigenti scolastici impegnati e un totale di 112 Consigli di classe partecipanti.

«Questo premio è il risultato di mesi di impegno e di un lavoro di squadra straordinario. Il nostro obiettivo era creare qualcosa di innovativo che potesse avvicinare i ragazzi all’intelligenza artificiale in modo creativo e significativo» ha dichiarato il prof Cipolletta, referente del progetto.

Il progetto “BubBleBee AI RemiX” non solo ha dimostrato il potenziale dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’istruzione, ma ha anche messo in evidenza come le nuove tecnologie possano essere utilizzate per creare esperienze educative coinvolgenti e personalizzate.