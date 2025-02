Nero Giardini, il consiglio di Bracalente agli studenti: «Vedi Il fallimento come opportunità di crescita e la tua occasione arriverà»

E’ stato proprio Enrico Bracalente, fondatore della Nero Giardini spa, a salutare gli studenti dell’Istituto Francesco Filelfo di Tolentino in visita all’importante azienda di calzature di Monte San Pietrangeli.

Le classi quarta e quinta hanno partecipato ad un momento significativo per la scuola, segnando il ritorno alle visite aziendali dopo il lungo stop imposto dalla pandemia.

«Per l’indirizzo tecnico aziendale – si legge in una nota della scuola – il confronto diretto con le realtà produttive del territorio è sempre stato un elemento fondamentale della formazione, di conseguenza aziende strutturate come la Nero Giardini rivestono un naturale punto di riferimento.

L’Istituto esprime gratitudine nei confronti dell’azienda per l’ospitalità riservata. La disponibilità del fondatore ha trasformato una semplice visita aziendale in un’esperienza di profondo interesse e in un momento d’ispirazione e orientamento per gli studenti».

La visita si è svolta nell’arco dell’intera mattinata. Luca Cerqua, responsabile della produzione e Paolo Censi del controllo qualità, hanno guidato i ragazzi e le ragazze attraverso un percorso aziendale studiato per offrire una visione chiara ed efficace dell’organizzazione produttiva. Cristina Giuliodori, responsabile risorse umane, ha coordinato le tempistiche e l’organizzazione dell’evento. Gli studenti hanno osservato da vicino l’intero processo produttivo: dalle orlatrici con la loro manualità, ai macchinari da taglio robotizzati e altamente tecnologici, fino alla catena di montaggio in tutte le sue componenti. Come si evince dal processo, l’azienda è il perfetto connubio di artigianalità e industria.

Successivamente, la visita si è estesa ai magazzini di prodotti finiti e materie prime, con un focus particolare sul processo di acquisizione e trattamento delle pelli, fase cruciale della catena di approvvigionamento.

Infine il fondatore e amministratore unico dell’azienda, Enrico Bracalente, è intervenuto personalmente affrontando svariati temi tra i quali la resilienza aziendale: «Nonostante la crisi del settore calzaturiero la Nero Giardini continua a investire per affrontare con determinazione le difficoltà attuali e farsi trovare pronta alla ripresa del mercato, la tempesta dovrà pur terminare». Poi un focus sugli investimenti strategici: «L’azienda poggia su due pilastri fondamentali: il know-how di prodotto e il capitale umano, con particolare attenzione al settore commerciale». Secondo Bracalente il successo di un’azienda dipende sia dalla qualità del prodotto, imprescindibile per avere un’azienda duratura, che dalle persone che la abitano, considerate la vera ricchezza aziendale.

L’amministratore ha sottolineato l’importanza di scelte che oggi si rivelano lungimiranti, come quella di non aver delocalizzato la produzione negli anni in cui questa pratica era diffusa, «andava di moda» evidenzia Bracalente. Oggi molte aziende sono costrette a rientrare in Italia, un fenomeno noto come reshoring, affrontando grandi difficoltà o addirittura impossibilità a farlo. La scelta di mantenere la produzione sul territorio ha permesso alla Nero Giardini di valorizzare le risorse umane locali e di garantire continuità aziendale. In quest’ottica, l’azienda è già proiettata al futuro con un team di professionisti impegnato nella pianificazione di un efficace ricambio generazionale.

Fin dai primi anni 2000, Nero Giardini ha costruito il proprio successo sulla creazione di un marchio forte e riconoscibile. L’azienda intende continuare a investire in questa direzione, puntando a rafforzare ulteriormente il brand, anche nei mercati europei di maggiore rilievo.

In conclusione, il fondatore dell’azienda alla domanda “Cosa consiglia ai ragazzi e alle ragazze che stanno per terminare la scuola?” ha risposto che il suo unico rammarico è stato non aver potuto studiare come avrebbe voluto e dovuto, sottolineando come l’intraprendenza e la curiosità siano elementi da coltivare in quanto fondamentali per emergere nel mondo del lavoro.

«Oggi si sente spesso dire che fare impresa sia più difficile rispetto al passato. In realtà è stato sempre difficile fare l’imprenditore. Tuttavia, se non ti tiri indietro alle prime difficoltà e se vedi il fallimento come un’opportunità di crescita, prima o poi la tua occasione arriverà» ha affermato Bracalente. Il suo intervento si è concluso con una frase spontanea che riassume il principio ispiratore che lo ha guidato nel suo percorso: «Se fai un lavoro che ti appassiona, hai risolto gran parte dei problemi della tua vita».

L’incontro ha lasciato un segno negli studenti, offrendo loro una visione concreta del mondo produttivo e delle sfide che un’azienda affronta nel mercato attuale. Questa esperienza formativa ha evidenziato l’importanza di mantenere un forte legame tra scuola e impresa, per preparare al meglio i giovani alle sfide del futuro.