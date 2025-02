La lezione della pizzeria Lègami: «Si può creare impresa anche da giovani»

Uno show cooking con la pizzeria “Lègami” di Senigallia come momento di orientamento. Si è svolto all’Istituto alberghiero “Varnelli” di Cingoli che conferma il proprio impegno nell’accompagnare studenti e studentesse in un percorso di crescita personale e professionale, attraverso un’azione di orientamento strutturata e partecipativa.

Un esempio virtuoso è stato lo show cooking con la pizzeria “Lègami” organizzato, su suggerimento degli studenti, nell’ambito della Settimana dello Studente.

«Ne abbiamo sentito parlare molto – ha affermato il rappresentante d’istituto degli studenti, Michele Conti (classe 5^BC) – li seguiamo sui social e si sono rivelati essere quello che ci aspettavamo».

Leonardo Rocchetti e Luca Santarelli, titolari di “Lègami”, hanno accolto con entusiasmo l’invito, riconoscendo l’importanza di offrire spunti ai ragazzi e alle ragazze: «Abbiamo accettato con piacere di venire a scuola. Ci piaceva l’idea di poter parlare ai ragazzi di come lavoriamo, con l’intenzione di lasciare loro qualcosa. Noi siamo poco più grandi di loro e ci ricordiamo cosa significa stare tra i banchi. I ragazzi e le ragazze hanno sempre più paura di buttarsi, di fare; noi vorremmo far capire loro che si può creare impresa e che lo si può fare anche da giovani». Inoltre, l’orientamento in uscita ha visto gli studenti coinvolti nelle attività promosse dalle Università di Macerata e Camerino, rispettivamente per i percorsi di Beni Culturali e Turismo e Scienze Gastronomiche.

«Iniziato durante la Settimana dello Studente – si legge in una nota della scuola – il progetto è proseguito con incontri universitari il 19 febbraio e l’organizzazione di laboratori a scuola il 24 febbraio. Il progetto, articolato in 15 ore tra presentazione dell’offerta formativa, attività di re-thinking, lezioni in facoltà e laboratori pratici, ha permesso agli studenti di costruire un’immagine concreta del mondo accademico così da poter effettuare una scelta consapevole per il futuro. Questi incontri, insieme a tante altre iniziative con aziende, esperti e professionisti, dimostra l’attenzione dell’Istituto alberghiero “Varnelli” di Cingoli nel promuovere attività che favoriscono il contatto con il mondo del lavoro e delle professioni, aiutando i giovani a prendere decisioni consapevoli per il loro percorso formativo e professionale».