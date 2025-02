In pigiama per ascoltare storie «Grazie a chi ha spento per una sera tv e cellulari»

Tutti e tutte in pigiama per ascoltare storie. Si è svolto venerdì nel centro di aggregazione giovanile; C.A.G., di Corridonia, l’attesissimo appuntamento “La Notte dei Racconti”, l’annuale evento nazionale ed internazionale ideato da “Reggionarra”, a cui l’associazione Equilibri da tempo aderisce, per promuovere ed avvicinare piccoli e adulti alla lettura. L’iniziativa, come di consueto, ha visto il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno della dirigente scolastica dell’ I.C. “Manzoni – Lanzi”, Daniela Smorlesi, grazie alla quale sono state coinvolte alcune classi della primaria “Martiri della Libertà” e della scuola primaria di “San Claudio”.

Protagonisti indiscussi della serata sono stati appunto i numerosi bambini e bambine, con i loro morbidi e fantasiosissimi pigiamini che si sono ritrovati con le loro famiglie non solo per ascoltare, ma anche per leggere ed animare le Storie di questa notte speciale. Titolo dell’iniziativa di questa edizione, “Tutto è possibile | Orme di fiaba”, un titolo particolarmente significativo e pieno di speranza e fiducia per la vita.

Il giallo è stato il colore di questa notte, nella quale tutti insieme, tutti alla stessa ora si sono lasciati avvolgere dalla magia delle storie.

«Come di consueto – si legge in una nota – a dare il benvenuto, sono stati i volontari dell’Associazione Equilibri, animando con letture la serata. Sono stati poi i bambini e le bambine a ricordare, con le loro storie narrate, alcune divertenti ed esilaranti, altre più serie e profonde, che un Mondo in cui la libertà, la speranza e l’ottimismo che tutto sia possibile, così come fiducia per sfidare la vita, sia ancora possibile, con l’impegno di tutti…

Insomma, una serata in cui si sono alternati momenti di puro divertimento ad altri di riflessione e prima di salutarsi, ancora un po’ di tempo per stare insieme, e perché no sgranocchiare qualche fragrante biscotto, sorseggiando del buon latte. Una serata davvero riuscitissima, un successo per il quale ringraziare l’Associazione Equilibri, con la presidente, Floriana Seri e tutti i volontari. Ma il ringraziamento più grande va soprattutto agli alunni e alle alunne delle classi 2B e 2C della pPrimaria “ Martiri della Libertà” , le classi della 4U e 5U della scuola primaria di “San Claudio” , alle loro insegnanti e alla dirigente scolastica, che si sono rese disponibili e a tutte le famiglie che hanno accolto l’invito a spegnere per una serata cellulari e televisori per lasciare spazio alle parole delle storie».

L’appuntamento, naturalmente, sarà per l’anno prossimo, per un’altra “Notte dei Racconti”, tutta nuova, tutta da immaginare e da aspettare.