Trenta studenti dell’artistico a scuola all’alberghiero, lo scambio di buone pratiche è servito

Fare rete tra istituzioni scolastiche rappresenta un’opportunità fondamentale per arricchire l’offerta formativa e promuovere l’inclusione. Con questo obiettivo, l’Ipseoa “Girolamo Varnelli” di Cingoli ha ospitato circa 30 studenti, studentesse e docenti del liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata per un’importante giornata di scambio di buone pratiche. Questa iniziativa rientra nelle attività previste dalla convenzione “AlberghiAmoCi ad arte” sottoscritta tra i due istituti maceratesi, finalizzata alla creazione di sinergie educative e alla crescita reciproca attraverso la collaborazione attiva.

Ad accogliere gli ospiti nell’auditorium Santo Spirito è stata la dirigente scolastica dell’Ipseoa “Varnelli”, Annamaria Marcantonelli, che ha evidenziato il valore di questo scambio come occasione di crescita e arricchimento delle competenze grazie alla condivisione di buone prassi in base alle specificità dei due istituti.

Dopo il saluto di benvenuto della dirigente, gli studenti e le studentesse del “Cantalamessa” hanno avuto l’opportunità di integrarsi nelle attività didattiche insieme agli studenti e alle studentesse dell’Alberghiero, partecipando a lezioni e laboratori dedicati a diverse discipline. Mentre alcuni seguivano una lezione laboratorio di economia dal titolo “Divento imprenditore: la mia start-up!”, a cura della professoressa Sara Gambini, con nozioni di base sull’avvio di un’attività imprenditoriale, altri partecipavano alla lezione di accoglienza turistica intitolata “L’organizzazione di un evento enogastronomico”, tenuta dalla professoressa Nelly Rango, incentrata sulla progettazione, la fattibilità, il ruolo di partner e sponsor e la comunicazione coordinata, tradizionale e digitale.

Un nutrito gruppo, infine, ha preso parte con grande entusiasmo ai progetti inclusivi del dipartimento di sostegno: il “Progetto merende”, organizzato dal professor Salvatore Zaccari, e il “Progetto Costruiamo facendo”, curato dalle professoresse Monia Battistoni e Marta Gambella. Gli studenti e le studentesse hanno così potuto sperimentare attività laboratoriali diverse da quelle frequentate di solito con un approccio pratico e inclusivo.

Le attività si sono svolte dalle 9 alle 12, con una pausa per una merenda offerta dall’Ipseoa “Varnelli” e preparata dal professor Oscar Piccinini.

Questo scambio di esperienze proseguirà giovedì 27 febbraio, quando il Liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata ospiterà una rappresentanza dell’Alberghiero di Cingoli, coinvolgendola in laboratori dedicati alle arti visive e alla creatività anche in chiave inclusiva.