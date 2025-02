Libri sulla gentilezza e il rispetto in dono alla Fondazione Giulia Cecchettin: si può da Bibidi Bobidi Book

Anche a Macerata si potranno donare libri per “Una Biblioteca per Giulia”. La libreria Bibidi Bobidi Book ha infatti aderito al progetto della rete nazionale di librerie per ragazzi e ragazze volto a donare alla Fondazione Giulia Cecchettin una biblioteca di libri per bambini e bambine e ragazzi e ragazze sui temi della gentilezza, della cura, del rispetto verso l’altro e della violenza di genere. Libri di cui la Fondazione potrà usufruire nell’organizzazione dei propri eventi e attività nelle scuole.

Giulia Cecchettin è stata uccisa a 22 anni dal suo ex fidanzato e il padre Gino ha voluto dare vita ad una fondazione che portasse il suo nome e che si occupasse di combattere la violenza di genere. L’attività della Fondazione prevede naturalmente moneti di incontro e confronto nelle scuole italiane.

Credendo fortemente nell’importanza della formazione e della sensibilizzazione su temi così importanti fin da piccoli, le oltre 60 librerie che fanno parte della rete Cleio, tra cui anche la libreria di Macerata, si uniscono in un progetto per sostenere la diffusione della buona letteratura e dei buoni libri come strumenti base e insostituibili di questa formazione. «I temi – si legge in una nota – del corpo, dell’amore, del femminile e dell’io e dell’altro sono da sempre presenti nelle proposte bibliografiche delle librerie del circuito, che costantemente accolgono attività ed eventi che possano trattare questi argomenti e sollecitare i diversi territori ad una riflessione. Le librerie avranno a disposizione una bibliografia generale redatta dalla rivista Andersen: ciascuna libreria avrà una propria lista di titoli prioritari estratti dalla bibliografia di base ed inviterà la propria clientela, a partire dalla data simbolica dell’8 marzo, ad acquistarli per organizzare poi la donazione collettiva alla Fondazione Cecchettin. Anche le librerie stesse doneranno una parte della bibliografia, così da avere il maggior numero di titoli a disposizione della Fondazione».

LA BIBLIOGRAFIA – La bibliografia è redatta dagli esperti della rivista Andersen, il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale dell’infanzia. Composta da oltre 160 titoli di libri per bambini e ragazzi, dagli 0 ai 14 anni, è suddivisa in quattro categorie tematiche: Amore, Femminile, Io e l’altro, Il corpo. Per ogni fascia di età (0-6/6-10/11-14/14+) sono consigliati 10 titoli.

LE INIZIATIVE – Dall’8 al 16 marzo le librerie di tutto il territorio nazionale organizzeranno eventi ed attività intorno ai temi proposti e ai titoli selezionati. Fino al 31 marzo accoglieranno donazioni di libri da parte dei clienti.

«Questo progetto ci rende orgogliose e orgogliosi – ha commentato Antonella De Simone, founder circuito Cleio – Come comunità, quasi totalmente al femminile di piccole imprenditrici, abbiamo sentito sin dalla nascita delle nostre librerie, l’esigenza non solo di essere un luogo di vendita di libri e giocattoli, ma anche di aggregazione e accoglienza. In questa dinamica proporre progetti che portino avanti la diffusione del libro, come strumento di crescita culturale e di consapevolezza su alcuni temi a noi cari, è assolutamente nelle nostre corde. L’idea di realizzare una biblioteca da donare alla Fondazione Cecchettin è stata accolta da tutte le librerie in maniera positiva ed entusiasta.

Abbiamo sentito con l’arrivo della Festa internazionale dei diritti della donna che come comunità operante su tanti territori, anche periferici avremmo dovuto fare di più. Abbiamo proposto il progetto a Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che si è mostrato fino da subito favorevole ad appoggiarla. Così impiegheremo tutte le nostre energie come librerie e anche come donne e imprenditrici, perché questa iniziativa funzioni, perché questi libri arrivino alla Fondazione e da lì nelle scuole. Perché possa, attraverso questi titoli, diffondersi l’idea che la gentilezza e la cura verso se stessi e verso gli altri è da sempre l’unico vero atto rivoluzionario possibile».

A Macerata Eleonora Splendiani e Elisa Zippilli sono liete e orgogliose di partecipare al progetto e presto annunceranno gli eventi previsti per promuovere questa importante iniziativa.

(a.p.)