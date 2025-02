Intelligenza artificiale a scuola, Gemini in tour a Civitanova «Centrale il ruolo dell’insegnante e studenti sempre attivi»

Grande affluenza e interesse per la tappa marchigiana del “Gemini Education On Tour”, l’evento nazionale dedicato all’intelligenza artificiale generativa e al suo ruolo trasformativo nell’istruzione. Lo storico Teatro Annibal Caro non ha visto mai evento più attuale di quello proposto da Google for Education in collaborazione con l’Istituto comprensivo Sant’Agostino dove i temi sul futuro dell’educazione digitale e sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’arricchire l’insegnamento e l’apprendimento sono stati i protagonisti.

L’incontro, avvenuto giovedì 13 febbraio, ha accolto oltre cento tra docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta la regione, desiderosi di approfondire le opportunità e le sfide presentate da questa tecnologia all’avanguardia.

La dirigente dell’Istituto comprensivo “Sant’Agostino”, Gloria Gradassi, che ha voluto fortemente questa iniziativa con il supporto del Consiglio d’istituto e che ha reso la città l’unica location marchigiana di questo importante tour nazionale, molto soddisfatta dichiara: «E’ stato molto interessante riflettere su quanto cruciale sia il ruolo della scuola e degli insegnanti nel gestire una tecnologia che per essere decodificata e utilizzata necessita di una grande padronanza delle competenze di base. Corretto uso del linguaggio e logica sono il prerequisito per approcciare l’Ia che possiamo considerare uno strumento a supporto di docenti e studenti. La figura del docente resta centrale nel progettare ambienti di apprendimento che integrano i meccanismi dell’Ia e in cui l’alunno dovrà essere sempre attivo. Sarà possibile progettare attività coinvolgenti che mettono in moto tutto il bagaglio del sapere di ognuno. Personalmente la considero una sfida verso l’innovazione, una grande opportunità da comprendere e governare».

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Civitanova e della Regione Marche, ha visto la partecipazione del sindaco Fabrizio Ciarapica, della sindaca di Montecosaro Lorella Cardinali e dell’Assessora Barbara Capponi. Ospite a sorpresa il professor Emanuele Frontoni esperto di intelligenza artificiale.

Il prestigioso panel di relatori includeva Marco Berardinelli, direttore Education di Google Italia, ed Emanuele Pozzi, responsabile della Digital transformation in education. I due esperti hanno illustrato in modo chiaro e coinvolgente i principi fondamentali, le possibili applicazioni e le implicazioni etiche dell’AI generativa, fornendo esempi concreti di utilizzo in ambito scolastico e hanno condiviso le loro visioni di un futuro che è già presente e attuale.

Dopo la presentazione e il dibattito l’Istituto ha dato l’opportunità di prendere parte a laboratori pratici, nella scuola primaria “Sant’Agostino” che hanno offerto spunti concreti su come utilizzare Gemini AI nella didattica, per integrare l’intelligenza artificiale nel quotidiano scolastico, hanno chiarito che cos’è l’IA generativa e come funziona, quali sono le sue applicazioni pratiche nell’educazione, come le scuole possono integrarla nei percorsi di apprendimento e quali sono i rischi e le opportunità, tutto sperimentandone in prima persona le potenzialità e confrontandosi direttamente con i relatori.

«L’evento ha riscosso un notevole successo – si legge in una nota della scuola – sia in termini di partecipazione che di apprezzamento, confermando l’importanza di iniziative come questa per promuovere l’innovazione e l’aggiornamento professionale nel settore scolastico. I feedback dei partecipanti sono stati estremamente positivi, evidenziando l’utilità dei contenuti presentati e l’eccellente organizzazione.

“Gemini Education On Tour” si conferma quindi un’occasione preziosa per gli operatori del mondo della scuola per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze tecnologiche e scoprire come l’intelligenza artificiale generativa può contribuire a migliorare l’esperienza di apprendimento per gli studenti di oggi e di domani».