La regola delle 5 W, come si fa una intervista, chi dà le notizie ai media, ma anche cosa sono le fake news e come scovarle. Di tutto questo si è parlato nel corso del laboratorio di giornalismo di Cronache Junior, tenuto da Alessandra Pierini, nelle classi quinte della scuola elementare “Dante Alighieri” di Appignano che fa parte dell’istituto comprensivo “Luca della Robbia”.

Gli alunni e le alunne di Appignano hanno partecipato lo scorso anno al concorso “C’era una foglia” con “Una fiaba dedicata alla scarpa” con la quale hanno vinto il laboratorio di giornalismo.

Una occasione per appassionarsi al mondo del giornalismo e per conoscere le dinamiche che consentiranno loro di sviluppare lo spirito critico necessario per approcciare all’informazione tradizionale e moderna.

Gli studenti si sono lasciati coinvolgere con riflessioni sul giornalismo e hanno avuto anche un primo approccio al modo giusto per fare una intervista. Il laboratorio proseguirà con una attività pratica. Si tratta proprio di una intervista a Juan Luca Sacchi, arbitro di serie A, che per anni ha vissuto ad Appignano, e che sarà l’ospite speciale della scuola, nonché l’intervistato d’onore. L’intervista realizzata direttamente dalle classi coinvolte sarà poi pubblicata su Cronache Junior.

«I giovani non si informano? Sì – ha commentato Alessandra Pierini – ma lo fanno a modo loro e nessuno può dire qual è il modo giusto. Quello che invece noi professionisti e professioniste possiamo fare è dare gli strumenti per distinguere la buona informazione, per riconoscerla. Senza dimenticarci di guardare i loro occhi e non di scrutarli dall’alto in basso perché da loro, anche noi, abbiamo molto da imparare».