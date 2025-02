Il “Cantalamessa” e l’omaggio a Pirandello: serata indimenticabile a teatro

Un’emozionante e coinvolgente interpretazione delle opere di Luigi Pirandello, in occasione dei novant’anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura.

Sabato, il teatro Velluti di Corridonia ha ospitato lo spettacolo, dal titolo “Ogni realtà è un inganno – specchi pirandelliani”, frutto di un progetto educativo che ha visto protagonisti gli studenti del liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata.

L’educazione teatrale è un mezzo potente di crescita personale, e il liceo artistico di Macerata ha dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione alla formazione completa dei giovani. La scuola ha proposto un’esperienza teatrale che ha unito il mondo dell’arte drammatica alla riflessione profonda sui temi pirandelliani, che oggi, più che mai, risultano di grande attualità. La frantumazione dell’io, la relatività della verità, la maschera sociale e la follia sono temi universali che risuonano con le preoccupazioni dei giovani e della società contemporanea.

«La frantumazione dell’io, il contrasto vita-forma, il pregiudizio, la maschera, la ribellione sfociata nella follia, l’emarginazione, la relatività sono temi di significativa rilevanza nei quali i ragazzi di oggi e la società intera si identifica» ha sottolineato una nota dell’istituto. Tale spettacolo ha permesso agli studenti di esplorare questi concetti in modo diretto, attraverso un laboratorio teatrale che ha preso forma già nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio ufficiale delle lezioni.

Il progetto si è sviluppato grazie a fondi Pon per il Piano Estate, e ha visto gli studenti dai 14 ai 18 anni impegnati in un percorso che ha abbracciato la propedeutica teatrale, il lavoro sul copione e l’allestimento scenico. La regia è stata curata dalla pedagoga teatrale Fabiana Vivani, che ha guidato i ragazzi in un viaggio di scoperta e sperimentazione artistica. La scenografia digitale, un elemento fondamentale dello spettacolo, è stata realizzata dal professor Marco Cristofori e dai suoi allievi, mentre il testo è stato scritto dalla professoressa Roserita Calistri. Il coordinamento dell’intero progetto è stato a cura della professoressa Lucia Indellicati.

La rappresentazione si è arricchita anche di una conferenza propedeutica sulla figura di Pirandello, organizzata dall’assessore alla cultura del Comune di Corridonia, l’avvocato Massimo Cesca, che ha contribuito a rendere ancora più significativa l’esperienza.

Gli studenti hanno interpretato un ampio ventaglio di personaggi pirandelliani, in una sorta di caleidoscopio umano che ha permesso al pubblico di rispecchiarsi e riflettere sulla propria identità e sul proprio rapporto con la realtà.

Ogni interpretazione ha aggiunto una sfumatura diversa all’universo pirandelliano, restituendo un’immagine ricca e complessa delle contraddizioni dell’animo umano.

Il progetto ha goduto del patrocinio del Comune di Corridonia, della Provincia di Macerata e della Regione Marche, e ha ricevuto il cofinanziamento dell’Unione Europea e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando l’importanza e la qualità dell’iniziativa. Inoltre, ha visto la collaborazione dell’associazione Proscenio S C ’89 Allestimenti Scenici e di Cna. La serata al Teatro Velluti ha rappresentato non solo un’esperienza educativa per gli studenti, ma anche un’opportunità per il pubblico di riflettere su temi eterni e di rilevanza sociale, resi universali dalle parole di Pirandello.

Il Teatro Velluti ha ospitato una serata che ha unito arte, cultura e riflessione, grazie al lavoro di tanti giovani talenti e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Un’occasione unica per vedere i giovani confrontarsi con un autore di straordinaria profondità, e per il pubblico di vivere una serata di teatro che rimarrà a lungo nei cuori degli spettatori.