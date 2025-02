Gormiti – The New Era Game, sei classi di Pollenza alla finalissima

Grande entusiasmo per le tappe del progetto educativo Gormiti – The New Era Game nell’istituto comprensivo “Vincenzo Monti” di Pollenza, dove gli studenti hanno dimostrato passione e impegno nell’affrontare temi cruciali come la raccolta differenziata, il risparmio idrico, l’economia circolare e l’inquinamento atmosferico. Voleranno alle finale nazionale in programma il 28 maggio al Palatriccoli di Jesi, le classi 4B, 5A e 4A della Primaria “A. Frank” e le classi 1C, 1B e 1A della secondaria di I grado “Monti”.

A supportare i giovani studenti anche il sindaco di Pollenza Mauro Romoli e la vice-sindaca Antonella Menichelli che hanno incoraggiato i ragazzi e le ragazze a fare sempre meglio, congratulandosi con loro per gli ottimi risultati raggiunti.

Le classi finaliste si uniranno alle altre qualificate dalle tappe del tour che continuerà il suo percorso attraverso le scuole italiane fino ad aprile.

«Gli esperti formatori Alvin Crescini e Stefano Leva, dell’agenzia Peaktime, produttrice del format, accompagnano gli studenti nell’esplorazione dei concetti chiave del progetto – si legge in una nota – Grazie al coinvolgente quiz interattivo, i ragazzi hanno l’opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze e dimostrare quanto appreso.

La grande sfida finale promette di essere un momento indimenticabile per i giovani partecipanti, che avranno l’occasione di celebrare l’impegno e l’importanza dei valori ambientali con tanti premi e di poter visitare le Grotte di Frasassi, tra le suggestive volute di alabastro e le imponenti stalattiti e stalagmiti che rendono il sito unico al mondo.

Il progetto educativo “Gormiti – The New Era Game” è un’iniziativa gratuita delle Grotte di Frasassi dedicata alle scuole per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta con gli amatissimi protagonisti della serie televisiva live action “Gormiti – The New Era”, firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, in onda su Rai Gulp e Rai Play, girata nella spettacolare scenografia delle Grotte».

Grazie ai personaggi della serie “Gormiti – The New Era”, ambasciatori della sostenibilità, ovverosia: Glen il Scion della Terra, Carter il Scion dell’Acqua, Skye il Scion dell’Aria e Zane il Scion del Fuoco, gli studenti hanno dimostrato passione e impegno nell’affrontare temi cruciali come la raccolta differenziata, il risparmio idrico, l’economia circolare, l’inquinamento atmosferico e con coinvolgenti quiz interattivi hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze e dimostrare quanto appreso.

«Il successo di questa iniziativa dimostra quanto sia importante sensibilizzare le nuove generazioni verso la salvaguardia dell’ambiente attraverso modalità innovative e divertenti. – Ha dichiarato Lorenzo Burzacca, amministratore unico delle Grotte di Frasassi – La risposta entusiasta degli studenti, coinvolti e motivati a diventare custodi del nostro patrimonio naturale, ci riempie di orgoglio e ci sprona a continuare ad ispirarli e a guidarli in questo viaggio. Congratulazioni ai vincitori, siamo pronti ad accoglierli nella finale nazionale»

Le Grotte di Frasassi, hub internazionale di ricerca geologica, con un percorso turistico di un chilometro e mezzo, accessibile a tutti, sono uno degli itinerari più visitati dalle scuole di ogni ordine e grado grazie ad un’importante offerta didattica affiancata a laboratori sul campo e immersioni virtuali di ultima generazione. Un ecosistema completo nel ventre della terra in cui la vita continua indisturbata da sempre, dove è possibile viaggiare lungo i milioni di anni del passato e scoprire la storia dell’evoluzione della vita sul pianeta.

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, il progetto, offerto dalle Grotte di Frasassi alle scuole, è un’opportunità per educare e per far diventare gli studenti potenziali “eroi della Terra”, consapevoli del proprio ruolo di custodi nella protezione dell’ambiente.

Lunedì 24 febbraio, il progetto Gormiti The New Era Game farà tappa all’I.C. “Beniamino Gigli” di Recanati.