“Emozioni in gioco” e “Letture, laboratori e giochi” sono le nuove attività in campo grazie al progetto “C’era una volta” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto triennale vuole ampliare l’accesso ai servizi per minori 0-3 del territorio e costruire un modello integrato di educazione e cura della prima infanzia, coinvolgendo una vasta rete di soggetti: realtà del terzo settore ed enti pubblici delle Marche, tra cui il Comune di Macerata; capofila di “C’era una volta” è Labirinto cooperativa sociale di Pesaro.

«Proseguiamo nel percorso intrapreso che, grazie anche al progetto ‘C’era una volta’, ci consente di offrire un’esperienza educativa unica – interviene l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta – in cui i bambini e le bambine possono esplorare le proprie emozioni e sviluppare competenze sociali fondamentali. Attraverso il gioco, la creatività e la narrazione, i nostri laboratori diventeranno uno spazio di crescita e scoperta, dove ogni bambino potrà sentirsi valorizzato e compreso. Si tratta di un’opportunità che offriamo a tanti bambini per stare insieme in serenità, fin da piccoli, e allo stesso tempo assecondiamo un desiderio, quello di avere spazi creativi, che anche i più grandi ci chiedono e che vorremmo sempre più potenziare».

La prima iniziativa, denominata “Emozioni in gioco”, in programma da febbraio a maggio al Villaggio Anffas tutti i giovedì dalle 16.15 alle 18.15, è dedicata ai laboratori per bambini e bambine da 3 a 6 anni ed è incentrata sulla scoperta e l’espressione delle emozioni. Attraverso un approccio ludico e narrativo, i bambini e le bambine avranno l’opportunità di esplorare il vasto mondo delle emozioni, imparando a riconoscerle e a condividerle in un ambiente sicuro e stimolante. I laboratori saranno anche un luogo in cui sviluppare la fiducia reciproca. Attraverso giochi collaborativi, infatti, i bambini e le bambine impareranno a lavorare insieme, valorizzando le idee e le emozioni delle diverse personalità presenti, verrà incoraggiato il gioco di squadra e l’interazione positiva tra coetanei, creando un ambiente supportivo e inclusivo.

Parallelamente, negli spazi di Semi d’acero, sempre da febbraio a maggio ma il sabato dalle 10 alle 12, si terranno attività specifiche per i più piccoli, “Letture, laboratori e giochi”, fascia d’età compresa tra 0 e 3 anni, con l’obiettivo di promuovere la lettura e abituarli all’ascolto e alla narrazione sin dalla tenera età. Questi laboratori di lettura e gioco stimoleranno l’ascolto attivo, la narrazione Interattiva e così i piccoli potranno interagire con la storia, diventando parte integrante del racconto e alimentando la loro immaginazione.