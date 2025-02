A scuola con i due amici a quattro zampe Ponczek e Nikita

Quando collaborazione, professionalità, passione e coesione generano importanti risultati.

Ha avuto ufficialmente inizio il percorso di Interventi assistiti con gli animali all’istituto “Varano-Antinori” di Camerino, in collaborazione con l’associazione Canes Et Equos Aps, collaborazione che dura ormai da diversi anni ed ha consolidato e strutturato importanti progetti ed obiettivi, finalizzati all’accrescimento didattico degli studenti dei licei della città ducale.

«Anche quest’anno – si legge in una nota – si è strutturato e si sta svolgendo un progetto che vede come protagonisti i ragazzi e le ragazze con differenti necessità educative, coinvolti insieme con i loro compagni e compagne di classe al fine di creare un contesto collaborativo ed inclusivo».

Si sono pertanto svolte due lezioni, nell’aula magna del plesso scolastico dell’Istituto, che hanno visto impegnati i ragazzi e le ragazze delle classi terze e quarte delle scienze umane e i loro compagni delle aule speciali con gli amici a quattro zampe Ponczek e Nikita che, accompagnati dai due esperti, Kinga Delmanowicz, psicomotricista, pedagogista e educatrice e Claudio Mariani, istruttore cinofilo Enci, hanno catalizzato l’attenzione durante tutto lo svolgimento delle lezioni.

Entusiasti gli alunni e le alunne che hanno partecipato con attenzione e motivazione alle lezioni di partenza del progetto principale. Soddisfazione del dirigente scolastico Francesco Rosati, che ha incontrato lo staff di professionisti e i cani presenti.

La coordinatrice del progetto Dalila Ragusa e i docenti hanno partecipato attivamente alle attività svolte alle quali seguiranno momenti nella struttura dell’associazione, dove verranno approfonditi i temi già trattati a scuola allo scopo di favorire la socializzazione inter e intraspecifica.

Scopo delle lezioni inoltre è quello conoscere le nozioni di etologia e gli adeguati comportamenti verso gli animali, per imparare a prendersene cura e a indirizzare tale abilità anche verso se stessi. Inoltre, con gli animali verranno effettuati percorsi al fine di regolare l’emotività, gestire il comportamento e potenziare la motricità.

Ancora una volta la collaborazione tra scuola e professionisti porta nel nostro territorio importanti e significativi risultati.