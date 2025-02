Il Carnevale in anticipo per più di 300 matelicesi

Grande successo per il Carnevale dell’unità pastorale di Regina Pacis e Santa Maria Assunta, nella sala banchetti della Fondazione “Il Vallato”: circa 100 i bambini e e bambine presenti ed oltre 250 tra ragazzi, ragazze ed adulti hanno preso parte a questa festa in maschera.

Tre ore all’insegna del gioco, delle danze e del divertimento a cura dello staff dell’Oratrock (Oratorio di Santa Maria Assunta, curato da Roberto Ubaldi, Rita Boarelli, Marika Dolciotti e tutti i ragazzi più grandi del gruppo). Tutti i partecipanti hanno portato dei dolciumi da deliziare in compagnia, ai bambini e alle bambine invece sono stati regalati dei gadget portachiavi del Giubileo e delle sacche dell’Oratrock.

Anche il parroco don Ruben Bisognin ha fatto visita alla festa. Il sindaco della Città di Matelica Denis Cingolani e l’amministrazione comunale hanno espresso tutta la propria gratitudine per questo inizio di Carnevale: «È cominciato alla grande il Carnevale quest’anno, un sentito grazie agli organizzatori, alla Fondazione “Il Vallato” per l’ospitalità, per aver dunque offerto questo spazio alla comunità, al parroco Don Ruben Bisognin ed agli instancabili collaboratori dell’Oratrock per l’opera di volontario prestata, offrendo un bel pomeriggio di divertimento per i più piccoli».