Violenza di genere, cosa dice la legge: incontro con l’avvocato Carnevali

La violenza di genere, analizzata dal punto di vista giuridico e legale con l’avvocato Paolo carnevali. E’ stato il tema dell’incontro che si è tenuto venerdì all’Istituto alberghiero Varnelli di Cingoli per le classi 4° e 5° dell’indirizzo Accoglienza turistica.

Nel corso dell’incontro, l’avvocato ha illustrato le principali normative vigenti in materia, ponendo particolare attenzione alle sanzioni e alle responsabilità legali che derivano da tali reati, distinguendo tra maggiorenni e minorenni.

Attraverso esempi concreti tratti dall’attualità, ha fornito agli studenti una panoramica chiara sulle implicazioni legali della violenza di genere, sottolineando l’importanza della prevenzione e della consapevolezza giuridica. L’incontro ha particolarmente colpito i ragazzi e le ragazze, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca più recenti e delle tematiche di cui sempre più spesso si discute nei media e nella società.

«L’istituto alberghiero Varnelli – si legge in una nota della scuola – da sempre attento alla formazione non solo professionale ma anche civica dei propri studenti, ha ribadito l’importanza di momenti di confronto come questo per sensibilizzare le nuove generazioni su questioni fondamentali. L’evento si inserisce nel percorso di Educazione Civica, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili per riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza, promuovendo una cultura del rispetto e della legalità».