Storie e gesti d’amore nel San Valentino sotto la pioggia

di Carlo Torregrossa

La forte pioggia non spegne la fiamma dell’amore a Macerata. Gesti ordinari e non, e anche un pizzico di audacia, la ricetta perfetta per vivere sempre felici e contenti. Tanti gli innamorati e le innamorate che si sono goduti questo San Valentino in centro, nonostante il tempo grigio.

Ognuno vive l’amore a modo suo, «liberamente» sottolinea Laura Urbisaglia di Filottrano, «in maniera spensierata» afferma Letizia Marconi di Montemarciano, o «con fiducia» dice Giulia di Ancona.

«Io sono stata molto fortunata, ho amato tanto e sono stata amata tanto» racconta Nicole Ruggeri, di 16 anni.

Tanti i giovanissimi innamorati che vivono l’amore con «Gioia e serenità» come Sara Valentini e Francesco, 14 anni di Macerata.

C’è anche chi la vede in maniera più profonda: «L’amore per me è un ragazzo che conquista la sua ragazza ogni giorno – afferma Virginia Contigiani, 16 anni, di Mogliano – Ogni giorno devi dimostrare il tuo amore per lei».

Alla base dei rapporti comunque deve esserci sempre «lealtà rispetto, e anche fiducia» come sostengono Samuele e Giorgio, due agenti di Polizia locale, in servizio questo pomeriggio in centro a Macerata. «L’amore va dimostrato con un abbraccio e un bacio in un momento inaspettato» aggiunge Samuele. L’amore si vede anche dagli sforzi, e dalle rinunce che l’altro compie: «Andare dalla mia fidanzata, che stava poco bene, dopo che ho smontato il turno di notte» dice Giorgio.

L’amore si mostra anche «attraverso i piccoli gesti» come sostiene Nicole o «rinunciando al nuoto per stare con lui» afferma Sara.

In amore sicuramente vince l’audacia, come racconta Letizia: “Un mio compagno di classe ai tempi, alla domanda “cos’è l’ultima cosa che faresti se finisse il mondo?” rispose “Passarlo con la ragazza che mi piace” riferendosi a me». Tante le storie romantiche che si aggirano tra i vicoli e le strade piovose di Macerata.