A scuola con la protezione civile «Ci aiuta nel pericolo, in cambio di un grazie»

La protezione civile e l’assessore di riferimento a scuola. Ieri, durante la settimana culturale, la scuola primaria Anna Frank di Villa Potenza ha ospitato l’assessore alla sicurezza, decoro urbano e protezione Civile Paolo Renna ed i volontari delle protezione civile, della sezione il Tigrotto di Villa Potenza.

Con grande entusiasmo degli studenti, il gruppo è arrivato con il mezzo di soccorso e tante divise scintillanti.

«I volontari – si legge in una nota – hanno dedicato tempo ad ogni singola classe, raccontando l’importanza del lavoro di monitoraggio del clima e prevenzione dei disastri ambientali. Di grande impatto sono stati: il video di “Civilino” proposto agli studenti che ha mostrato immagini della protezione civile in azione ed il gioco per immagini hanno consentito anche ai più piccoli di conoscere il linguaggio “tecnico”».

Alla fine della presentazione, gli studenti hanno tutti mostrato grande curiosità, trattenendo i volontari con domande e racconti personali in un momento che ha regalato a tutti gli adulti presenti la speranza che gli studenti di oggi possano diventare i futuri volontari a supporto della sicurezza e del benessere della propria comunità.



«Quando una maestra ha chiesto se fosse chiaro a tutti il lavoro della protezione civile, un bimbo di prima ha risposto che “sono i signori che ci aiutano quando c’è un pericolo e in cambio non chiedono soldi, ma solo un grazie” e l’innocente dirompenza di queste parole restituisce il senso educativo e l’importanza formativa di questi incontri».