Un coloratissimo mondo di gioia e allegria nel cuore di Macerata: torna il Carnevale dei bambini e delle bambine

E’ giunto alla terza edizione il Carnevale dei bambini e delle bambine promosso dalla pro loco di Macerata. Anche quest’anno, il Carnevale si prepara a regalare momenti magici e indimenticabili ai più piccoli e alle più piccole. L’evento, che si svolgerà il 4 marzo in piazza della Libertà, a partire dalle 15, promette di trasformare il cuore della città in un coloratissimo mondo di gioia e allegria. I bambini e e bambine potranno partecipare a una serie di attività divertenti e coinvolgenti con coriandoli e stelle filanti, musica e giochi, grazie all’animazione dell’associazione “La balena dispettosa”.

Non mancheranno i tipici dolci di Carnevale che verranno offerti dalla Pro Loco Macerata.

«Il Carnevale per bambini rappresenta un’importante occasione per unire la comunità e far vivere momenti di spensieratezza ai più piccoli– è intervenuto il presidente della Pro Loco Macerata Luciano Cartechini -. Siamo entusiasti di vedere come le famiglie anche quest’anno risponderanno a questa iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione comunale a cui va il nostro ringraziamento, che tanto successo ha riscosso nelle scorse edizioni. Un evento che ha come obiettivo principale quello di promuovere il gioco e la socializzazione tra i più piccoli. Invitiamo tutti a partecipare e a portare i propri bambini a vivere una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento e della magia del Carnevale».

Il momento clou dell’evento sarà la sfilata di Carnevale a cui tutti i bambini e e bambine sono invitati a partecipare con le loro maschere, sfidandosi in un contest di costumi che vedrà, per i primi tre classificati, premi messi a disposizione dai commercianti della città. Sarà un’occasione imperdibile per socializzare e condividere la magia del Carnevale con nuovi amici.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina insieme al 35° Carnevale Maceratese che, organizzato dalla pro Loco di Piediripa nella tradizionale location dei Giardini Diaz, tornerà domenica 2 marzo alle 14.

I programmi delle due manifestazioni sono stati presentati nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti dall’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi e dai presidenti delle Pro Loco Piediripa e Macerata rispettivamente Romualdo Rapanelli e Luciano Cartechini.

«Macerata è pronta a vivere con entusiasmo la 35^ edizione del ‘Carnevale Maceratese’, un appuntamento sempre originale realizzato dalla Pro loco di Piediripa con il sostegno del Comune – afferma il sindaco Sandro Parcaroli -. Un evento, animato dalla passione e dall’amore per la città, che valorizza anche gli aspetti inclusivi, sociali e di promozione del territorio. Per la terza edizione, anche quest’anno, grazie alla collaborazione con la Pro loco di Macerata, ci sarà l’appuntamento con il ‘Carnevale per Bambini’ che regalerà un’altra giornata di divertimento, spensieratezza e allegria ai più piccoli e alle loro famigli».

«Il ‘Carnevale Maceratese’ è un evento ormai entrato tra le manifestazioni tradizionali della nostra città – è intervenuto l’assessore agli Eventi e al Turismo Riccardo Sacchi – in grado di attirare visitatori da tutto il territorio per celebrare la creatività e la convivialità ma che non rappresenta solo un momento di divertimento, ma anche un’opportunità per valorizzare Macerata. Parallelamente, il ‘Carnevale per Bambini’, iniziativa fortemente voluta dalla nostra Amministrazione comunale, è dedicato ai più piccoli, creando uno spazio in cui potranno esprimere la loro fantasia vestendo i loro costumi preferiti e vivendo appieno la magia del Carnevale insieme alle loro famiglie. Il ‘Carnevale Maceratese’ e il ‘Carnevale per Bambini’, grazie al lavoro della Pro Loco Piediripa e della Pro Loco Macerata che ringrazio per l’impegno, offrono dunque un’opportunità straordinaria per vivere la tradizione, socializzare, divertirsi in un clima di festa condividendo momenti di spensieratezza».

Macerata con la 35^ edizione del Carnevale Maceratese si appresta quindi a vivere una giornata di festa e di divertimento che vedrà, nei panni della madrina e ospite d’onore la ballerina, conduttrice e attrice Matilde Brandi.

Ad aprire la sfilata del 35° Carnevale maceratese, presentato da presentato da Daniela Gurini e Marco Moscatelli, sarà il trenino animato dai bambini della III classe della Scuola primaria “Sandro Pertini” di Piediripa e dalle loro famiglie e poi dall’immancabile “Dolce carro” con leccornie e vino offerti dalla Pro Loco Piediripa. Quattro quest’anno i carri allegorici e 8 i gruppi mascherati che insieme a un gruppo di trampolieri daranno vita alla sfilata allietata anche dalle bande musicali Birbanda di Macerata, Corpo bandistico Città di Petriolo, La Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova accompagnate dalle majorettes.

Come di consueto, nel corso della festa verrà consegnato, da parte dei soci della Pro Loco di Piediripa, un contributo all’Istituto Bignamini di Falconara, raccolto con il canto della Pasquella durante le ultime festività natalizie.

In caso di maltempo i festeggiamenti saranno rimandati alla domenica successiva 9 marzo.