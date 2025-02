Corsa campestre tra le rovine di Urbisaglia, la “Dante Alighieri” alle regionali

E’ stata la suggestiva area archeologica di Urbisaglia ad ospitare il 4 febbraio la fase provinciale della corsa campestre per gli alunni e le alunne delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di I grado di Macerata e Provincia.

Ancora grandi soddisfazioni per la “Dante Alighieri” che ha visto i suoi giovani talenti qualificarsi per disputare la fase delle Regionali. Le ragazze ed i ragazzi, accompagnati dai propri docenti, hanno raggiunto il campo dove si sono misurati nella corsa campestre con atleti ed atlete delle altre scuole secondarie. E così dopo l’appello, un numero da appuntare sulla maglia, un sorso d’acqua e le ultime raccomandazioni, tutti sulla linea di partenza, con una giusta dose di spirito di competizione. I giochi si sono aperti con le categorie cadetti e cadette delle classi seconde e terze, poi è stato il turno degli alunni ed alunne delle classi prime. A partecipare c’erano le squadre delle scuole secondarie di I grado di Macerata, Matelica, Tolentino, Recanati, Civitanova, Colmurano, Corridonia, Cingoli, Urbisaglia e Montecassiano.

Il regolamento prevede che le prime due squadre classificate per le categorie cadette e cadetti disputino la fase regionale ad Ancona a fine febbraio e così la Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata sarà presente sia con la squadra cadette, che è arrivata prima, sia con la squadra cadetti che è arrivata seconda.

«E’ stata una bella esperienza – racconta Marta della 2E – perché io e le mie compagne ci siamo aiutate e spronate a vicenda, testimoniandoci fiducia reciproca. Io ho gareggiato con atlete più grandi di me e questo mi metteva un po’ di timore; mi sono impegnata molto sia per me che per le mie compagne ed i nostri professori. E’ stata una vittoria di squadra». Vittoria, della 3D, sottolinea le difficoltà incontrate perché il campo di gara aveva il terreno irregolare ed accidentato e per questo molto faticoso da percorrere. Inoltre la maggior parte delle atlete delle squadre avversarie praticava l’atletica da anni e quindi erano più esperte. «Con determinazione e collaborazione – aggiunge – siamo riuscite ad ottenere l’ottimo risultato».

Grande entusiasmo e gioia per i campioni e le campionesse e soprattutto tanta soddisfazione per i docenti di Educazione Fisica Barbara Bianchini, Martina Giorgetti e Luca Patrizi che con passione e competenza hanno preparato le squadre scolastiche.

Alle Regionali rappresenteranno la “Dante Alighieri” le squadre:

1° classificata – Categoria cadette: Bellezze Caterina, Marta Galletta, Gaglione Vittoria, Petrelli Beatrice.

2° classificata -Categoria cadetti: Paternesi Michele, Del Bianco Matteo, Maccari Michele, Brachetta Andrea.

Anche le atlete e gli atleti più piccoli hanno gareggiato con onore e, nonostante per loro la competizione finisca con la fase provinciale, meritano di essere ricordati perché sono arrivati tutte e tutti tra i primi dieci su circa 50 concorrenti.

Per la categoria ragazzi hanno partecipato: Giustozzi Vinicio, Brachetta Michele, Romoli Davide, Persico Marco

Per la categoria ragazze hanno partecipato: Gianfelici Alessia, Tombolini Beatrice, Amici Matilde, Luchetti Alessandra.

Tutto l’Istituto si complimenta con i campioni e le campionesse e con i loro docenti di Ed. Fisica.