L’azienda Santoni adotta una classe dell’Ipsia Corridoni «Un percorso verso l’eccellenza della calzatura»

Scuola e azienda uniscono le forze a Corridonia. Giovedì 6 febbraio nella biblioteca dell’Ipsia “F. Corridoni” è stato presentato il corso “La Cultura del Saper Fare: Il percorso Santoni verso l’eccellenza della calzatura”, una collaborazione tra la scuola e il prestigioso marchio calzaturiero Santoni nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una Scuola” di Altagamma.

Il percorso, destinato alla classe 3C dell’indirizzo Made in Italy, prevede 40 ore tra lezioni teoriche e pratiche per trasmettere agli studenti competenze chiave nel settore manifatturiero di eccellenza.

Durante l’incontro, la sindaca Giuliana Giampaoli ha dichiarato: «Quale più grande eredità possiamo lasciare alle generazioni future se non la capacità di scoprire e nutrire il proprio talento? Competenza, esperienza, tradizione e innovazione per affrontare con i giusti strumenti le sfide del futuro. Un progetto intelligente e visionario che vede istituzioni scolastiche e mondo del lavoro impegnate fianco a fianco a sostegno di quel patrimonio immateriale di ineguagliabile valore che è il ‘saper fare italiano’»

La presenza degli studenti del corso, fortemente voluto dalla scuola e finalmente avviato quest’anno, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come punto di partenza per nuove opportunità professionali. «È stato davvero emozionante incontrare i ragazzi di questo progetto che ho tanto desiderato e che oggi diventa realtà» ha sottolineato con soddisfazione Giuseppe Santoni.

Il dirigente scolastico Gianni Mastrocola ha sottolineato: «Questo corso punta a creare un rapporto virtuoso tra scuole tecniche-professionali e il mondo industriale per rispondere alle più attuali esigenze delle aziende creative».

L’assessore alla cultura, istruzione e attività produttive Massimo Cesca ha invece definito Ipsia Corridoni e Santoni “due eccellenze del territorio”, ribadendo l’importanza del legame tra scuola e impresa per la crescita del tessuto produttivo locale.

«Il marchio Santoni – si legge in una nota della scuola – rappresenta infatti un simbolo di eccellenza, innovazione e tradizione nel settore calzaturiero, un punto di riferimento per l’artigianato di alta qualità. Il progetto mira non solo a ridurre il divario tra offerta e domanda di competenze nel settore calzaturiero, ma anche a valorizzare i percorsi tecnici e professionali nel contesto delle industrie creative italiane. L’istituto si distingue per la sua capacità di anticipare le esigenze del mercato del lavoro, offrendo percorsi innovativi e opportunità formative di alto livello che valorizzano il talento degli studenti.

Un passo importante per l’Ipsia Corridoni e per tutta la comunità locale, che dimostra come l’unione tra sapere, tradizione e innovazione possa davvero fare la differenza. Un altro appuntamento di rilievo per la scuola sarà la giornata di Scuola Aperta, prevista per oggi, domenica 9 febbraio, un’occasione per visitare l’istituto e conoscere da vicino le numerose opportunità formative offerte».