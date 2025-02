AI e futuro: quattro studenti del Mattei protagonisti a Milano

Quattro studenti dell’Iis “Enrico Mattei” di Recanati hanno partecipato per quattro giorni (dal 31 gennaio al 3 febbraio) ai Laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale “Next Generation AI” al Centro congressi “MiCo – Milano Congressi”. L’Istituto è stato l’unico della provincia di Macerata a essere ammesso a questo prestigioso progetto, finanziato con fondi del Pnrr, e sono state solamente sette le scuole ammesse in tutte le Marche.

Maria Luigia Guerrini, Federica Pintucci, David Olimpiu Ionascu e Alessio Serenelli, accompagnati dal professor Giorgio Cipolletta, hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo delle discipline Stem e delle nuove tecnologie. L’evento, di rilevanza nazionale, ha visto la partecipazione di oltre 1.500 studenti provenienti da tutta Italia.

«Il programma delle quattro giornate – si legge in una nota della scuola – comprendeva 24 sessioni, offrendo un totale di 40 ore di formazione sia per gli studenti che per i docenti. I partecipanti hanno preso parte a esperienze pratiche e incontri con esperti di rilievo nazionale e internazionale nel campo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’iniziativa, inserita nelle attività di Pcto dell’Istituto, era stimolare il pensiero critico, orientare gli studenti verso percorsi formativi e professionali nell’ambito dell’IA e promuovere la creazione di una cultura digitale avanzata. Un’altra iniziativa che sottolinea l’impegno dell’IIS “Enrico Mattei” nell’unire la formazione tecnica con l’innovazione tecnologica, fornendo occasioni formative d’eccellenza ai propri studenti».