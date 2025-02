Di che cultura sono?

Le differenze culturali come opportunità e il rispetto verso gli animali sono stati due dei progetti che hanno caratterizzato la Settimana culturale dell’Istituto comprensivo E. Fermi di Macerata.

Uno dei progetti che ho proposto come insegnante dell’istituto comprensivo è stato “Multicultura”, e si focalizza sulla valorizzazione delle diverse culture.

«Il progetto – si legge in una nota – nasce dalla consapevolezza che la scuola è un luogo privilegiato per la formazione e l’integrazione, dove ogni differenza culturale può diventare un’opportunità di crescita e arricchimento per l’intera comunità scolastica».

Il progetto coinvolge sia gli studenti delle scuole medie che quelli della quinta elementare, in modo da favorire un approccio graduale e condiviso all’esplorazione delle diversità culturali. Ogni alunno e ogni alunna ha portato in classe un cartellone che rappresentava la sua nazionalità, offrendo uno spunto per una riflessione collettiva su ciò che rende unica ogni cultura. Hanno sfoggiato indumenti tipici, fatto conoscere le tradizioni, i giochi, raccontato i piatti della propria terra.

Un altro incontro che ho proposto ha riguardato ‘il rispetto verso gli animali’ e la consapevolezza che tutti gli esseri viventi, animali compresi, sono esseri senzienti, capaci di provare emozioni, dolore e gioia.

Durante questo evento, è stato ospite il responsabile del canile di Macerata, Giacomo Cappelloni, che ha condiviso con gli alunni e le alunne l’esperienza e la missione del canile, facendogli conoscere i suoi stupendi “ospiti”.

Giacomo ha cercato di far comprendere l’importanza del rispetto degli animali, facendo capire loro che ogni cane ha una sua personalità, sentimenti e bisogni specifici.

Ha inoltre enfatizzato il concetto di adozione responsabile, illustrando come un animale adottato non sia solo un compagno, ma una vera e propria responsabilità che dura per tutta la sua vita.

Come gesto concreto di solidarietà, gli alunni e le alunne hanno donato indumenti caldi e palline per i cagnolini ospiti del canile, dimostrando il loro impegno e la loro empatia.

A conclusione dell’incontro, è stato annunciato che ad aprile gli studenti avranno l’opportunità di visitare il canile di persona, per incontrare dal vivo i cani e conoscere meglio la realtà che vivono.

L’incontro avrà anche lo scopo di sensibilizzare ulteriormente sull’importanza di adottare non solo cuccioli, ma anche cani adulti, che spesso sono i più difficili da adottare, ma altrettanto capaci di portare amore e affetto.