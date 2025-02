Bullismo e cyberbullismo, scuole in piazza per dire “Io non ci sto”

Le scuole di Cingoli sono scese in piazza per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: oltre duecento alunni e alunne dell’Istituto comprensivo “Coldigioco Mestica”, dell’Istituto alberghiero “Varnelli” e del liceo delle Scienze umane “Leopardi” hanno detto a gran voce “Io non ci sto!”.

Un messaggio chiaro, deciso, per dire “no” a un fenomeno troppo diffuso fra i giovani. Lo hanno espresso con una manifestazione organizzata assieme al Comune e al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Cingoli.

Tre i momenti della mattinata: prima la visione in classe di un film sul tema, poi un dibattito al teatro Farnese, infine un flash mob in piazza Vittorio Emanuele II. Sono intervenuti il sindaco Michele Vittori e l’assessore all’Istruzione, Cristiana Nardi: nelle loro parole il plauso per l’iniziativa e l’orgoglio per averla sostenuta, «perché non si può restare indifferenti e in silenzio di fronte a un problema da combattere tutti insieme – istituzioni, agenzie educative, scuola e famiglie – per sradicare sul nascere ogni episodio aiutando i ragazzi e le ragazze ad affrontare il disagio che scatena certi atteggiamenti». All’incontro in teatro ha portato il suo saluto anche Giorgia Rosetti, alunna del secondo anno della Media “Coldigioco Mestica” e sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Poi si è sviluppato il dibattito assieme allo psicologo Francesco De Angelis e alle dirigenti scolastiche dei tre Istituti coinvolti: Emanuela Tarascio, Anna Maria Marcantonelli e Angela Fiorillo. Infine, gli studenti hanno raggiunto la piazza aprendo il loro corteo con due eloquenti striscioni: “No al bullismo!” e “Perde chi bulla!”.

Qui la giornata si è chiusa con un flash mob animato dagli stessi alunni e alunne. Prima la lettura a più voci – da parte dei liceali – del monologo scritto da Stefano Bartezzaghi (giornalista e semiologo) dal titolo “Mi chiamo Giancarlo Catino”, recitato da Paola Cortellesi ai David di Donatello del 2008. Poi, sulle note di “Oronero” di Giorgia, è seguita un’esibizione di un gruppo di ginnaste della Juvena di Cingoli che frequentano l’Istituto “Coldigioco Mestica”. Infine, dietro la regia musicale degli studenti dell’Alberghiero, è stata composta la frase “Io non ci sto!” con undici grandi manifesti appositamente stampati per l’evento. E tutti insieme, ragazzi e ragazze, hanno gridato il loro impegno contro il bullismo e il cyberbullismo.