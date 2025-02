Lo chef non vedente Antonio Ciotola protagonista alla Settimana dello studente

Il susseguirsi di numerosi incontri e momenti di confronto, finalizzati a promuovere una didattica orientativa capace di coinvolgere attivamente tutte le classi e gli indirizzi ha caratterizzato la Settimana dello Studente dell’Istituto Alberghiero di Cingoli. Il calendario ha visto, fino ad ora. Tra le diverse attività proposte, tre incontri hanno avuto l’obiettivo specifico di promuovere l’inclusione, non solo come valore, ma anche come orizzonte professionale.

Lunedì, all’Ipseoa Varnelli di Cingoli, si è svolto l’incontro con lo chef non vedente Antonio Ciotola, in collaborazione con il progetto inclusivo AlberghiAmoCi, con il supporto del comitato studentesco, della dirigenza e del professor Giacomo Liberti. Dopo l’introduzione del professor Dario Pediconi sulla mission di AlberghiAmoCi, il professor Liberti ha presentato con calore il collega e maestro Ciotola. Lo chef ha intrattenuto una platea di studenti di cucina e pasticceria con un racconto denso di passione e determinazione, alternando aneddoti di vita personale e riflessioni sul mondo della ristorazione. Il suo intervento ha toccato temi come la resilienza, l’adattamento e il superamento dei limiti, ricevendo applausi spontanei e domande curiose da parte dei ragazzi e delle ragazze.

Martedì, nell’auditorium Santo Spirito, si è svolto un incontro con Anffas Macerata e l’impresa sociale Tuttincluso. Il presidente di Anffas Macerata, Marco Scarponi, ha raccontato il percorso dell’associazione e il progetto del Bar Tuttincluso, nato in collaborazione con la cooperativa Lavorare Insieme. Ipazia Mariotti e Simone Pigini hanno illustrato le opportunità di lavoro per persone con disabilità nella ristorazione, dimostrando come inclusione e professionalità possano andare di pari passo. L’evento si è concluso con la promessa di una futura collaborazione tra l’istituto e Tuttincluso.

Mercoledì, l’auditorium Santo Spirito ha ospitato una lezione-spettacolo del Glissando Vocal Ensemble, che ha ricevuto il plauso della dirigente scolastica, professoressa Annamaria Marcantonelli, e incantato studenti e docenti con un repertorio variegato, da Bach alle colonne sonore Disney fino alla dance anni ‘90. L’evento, realizzato con il progetto inclusivo Circle Coro Lab, ha valorizzato il coro scolastico dell’istituto, guidato da Cristina Picozzi, membro del Glissando Vocal Ensemble insieme a Massimiliano Fiorani, Giovanna Salvucci, Gian Marco Gasparrini, Christian Crescimbeni e Paola Chinellato. Il concerto è stato un momento di emozione e scoperta, dimostrando il potere inclusivo della musica.