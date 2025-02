Il Maceratese al vertice nello Strongman: Emiliano Paolucci e la forza senza limiti della sua squadra

di Leonardo Luchetti

C’è qualcosa di primordiale e affascinante nella forza bruta, una qualità che ha spinto l’uomo, sin dall’alba dei tempi, a misurarsi in prove titaniche.

«Lo strongman è una disciplina che affonda le sue radici nel desiderio intrinseco dell’uomo di dimostrare la propria potenza» spiega Emiliano Paolucci, coach di Urbisaglia e leader della sua squadra di Strongman, composta da atleti provenienti dalla provincia di Macerata. «Anche se queste prove esistono da migliaia di anni, solo negli anni ’70 la disciplina ha trovato una vera e propria dimensione sportiva, grazie alla nascita del ‘World Strongest Man’. Qui, per la prima volta, atleti provenienti da sport diversi come lotta, pesistica, bodybuilding e rugby si sono affrontati in una competizione che ha sancito la nascita dello strongman come lo conosciamo oggi».

Oggi, lo strongman è molto più di un semplice sfoggio di forza. «Gli atleti di oggi non sono solo forti, sono completi, capaci di esprimere forza in ogni direzione e in ogni condizione». In una gara di strongman, gli atleti si cimentano in una serie di esercizi estremamente impegnativi, pensati per testare la loro forza e resistenza a 360 gradi: «Gli atleti sollevano bilancieri o attrezzi particolari come il Log, un cilindro di ferro con maniglie, o l’Apollon axle, che simula l’asse di un treno, le prove comprendono anche il trasporto di carichi enormi ad esempio il traino di camion – spiega Paolucci – Ogni prova è progettata per mettere alla prova la forza pura, la resistenza e la tecnica degli atleti».

Nonostante l’immaginario collettivo associ spesso lo strongman al sesso maschile, questa disciplina è aperta a tutti: «Le donne possono competere con successo, grazie alle categorie di peso che rendono la competizione equa e accessibile» spiega Paolucci. Negli ultimi anni, si sono affermate anche le categorie junior e master, ampliando ulteriormente il ventaglio di atleti che si avvicinano a questo sport, giovani promesse e veterani trovano nello strongman una sfida adatta a ogni età e livello di esperienza.

Il 2024 ha rappresentato un anno di trionfi per il team di Paolucci, nelle gare di campionato, ognuno nella propria categoria, ha ottenuto diversi ottimi piazzamenti: 4° posto per Lucia Paolillo, Vittoria per Riccardo Bruè, 2° per Riccardo Graziosi (che ha ottenuto anche un 8° posto al mondiale nella categoria open teen 16-18), Vittoria per Massimiliano Sampaolo, Vittoria per Elio Graziosi e 4° per Massimiliano Liverotti. Risultati che si sono riconfermati nella finale di campionato, a riprova della stabilità e della solidità della preparazione degli atleti del team. E gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi.

«Vogliamo salire sul podio nelle categorie rookie e pro, e puntiamo a piazzamenti importanti nei mondiali junior – afferma Paolucci con determinazione – I nostri atleti hanno la forza, la tecnica e la dedizione necessarie per raggiungere traguardi sempre più alti. Non si tratta solo di vincere, ma di continuare a superare i propri limiti, incarnando l’essenza

stessa dello strongman: una lotta continua contro se stessi e le leggi della fisica».