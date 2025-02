Alla scoperta delle discipline scientifiche tra uova di gomma e campi magnetici

Nell’ambito delle attività previste per l’Orientamento alla scelta della Scuola Superiore gli alunni e le alunne delle classi terze della Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata hanno incontrato Davide Rossi, ingegnere informatico, e Andrea Spinaci, operatore dei Servizi e Sistemi informatici dell’Università di Camerino. I due esperti hanno affrontato con i ragazzi e le ragazze tematiche legate all’ Elettromagnetismo e alla Chimica.

Rossi, dopo aver ampiamente illustrato il fenomeno dei campi magnetici e messo in evidenza lo stretto legame tra elettromagnetismo, ambienti naturali e mondo animale, si è a lungo soffermato sui rischi legati ad un uso scorretto dei digital device in relazione alle radiazioni emesse.

«Quest’ultimo è un aspetto di estrema importanza – si legge in una nota della scuola – considerando la diffusione e l’eccessivo utilizzo dei dispositivi digitali da parte delle nuove generazioni. E’ importante insistere sui rischi della rete ma è altrettanto importante sottolineare che l’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dai vari dispositivi può avere effetti nocivi per la salute. Cecilia ed Anna della 3D, ad esempio, hanno compreso quanto sia importante utilizzare il cellulare con gli auricolari con filo, in ambienti aperti e soprattutto ora sanno che è salutare tenerlo spento o in modalità aereo quando non serve. Anche computer, televisori e telefoni cordless sono fonti di radiazioni che sarebbe bene evitare, per questo occorre metterli in standby o staccare la connessione wifi durante la notte. Anche tenere vicino a sé lo smartphone o addirittura in tasca è molto pericoloso perché le radiazioni emesse possono creare seri problemi soprattutto all’apparato riproduttivo sia maschile che femminile».

I ragazzi e le ragazze hanno ascoltato con grande attenzione ed interesse ed hanno rivolto tante domande perché questi sono temi che sentono vicini. Hanno infine avuto anche la possibilità di misurare l’intensità di alcuni campi magnetici e constatare come basti pochissimo per superare la soglia di sicurezza.

Con Andrea Spinaci, le alunne e gli alunni hanno invece effettuato esperimenti di chimica. Giulia e Carlo della 3G sono rimasti particolarmente colpiti dall’ “uovo di gomma”, un esperimento che mostra come le reazioni chimiche ed i processi fisici possano cambiare la struttura di un oggetto. Il guscio di calcio dell’uovo si è dissolto a contatto dell’acido dell’aceto mentre la membrana interna semipermeabile è rimasta intatta. Il risultato finale è stato che l’uovo sembrava gommoso e di dimensioni aumentate. Altri esperimenti hanno spiegato il fenomeno dell’elettrolisi dell’acqua e quello della miscela eutettica, quest’ultima composta di canfora e mentolo viene particolarmente utilizzata in preparazioni farmaceutiche e cosmetiche. Molto interessante è stato anche l’ultimo esperimento, quello del “Serpente di fuoco” con zucchero, bicarbonato e alcol infiammabile che con una reazione spettacolare ha mostrato il comportamento di materiali organici sotto calore e la loro trasformazione in carbonio.

«Questi incontri – conclude la scuola – molto apprezzati da studenti e studentesse sono una formidabile opportunità di Orientamento e di avvicinamento alle discipline scientifiche, anche alle più complesse, e nello stesso tempo testimoniano da una parte il forte legame del nostro Istituto con il territorio, in particolare con le Università e dall’ altra l’attenzione che da sempre la nostra scuola rivolge alle sue “giovani menti” anche nel difficile momento della scelta della scuola superiore».