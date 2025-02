“Senza paura di urlare Pace” è lo spettacolo a cui venerdì nell’aula Confucio del Liceo “G. Leopardi” di Macerata, gli studenti della 5C dell’Indirizzo di Linguaggi e tecniche della comunicazione hanno dato voce e corpo.

Genitori, docenti, ragazze e ragazzi hanno assistito partecipi ed emozionati alla messa in scena di riflessioni e pensieri profondi sulla follia della guerra. Sofocle, Euripide e Seneca hanno ritrovato una nuova vita nei loro occhi e nelle voci.

«Con la guida attenta e preziosa – si legge in una nota della scuola – di Francesco Facciolli e della professoressa Raffaella Lattanzi, il corso di teatro si è trasformato in un momento di crescita e di progresso personale.

La dirigente scolastica Angela Fiorillo ha apprezzato la preparazione degli attori, i costumi e la regia, sottolineando la validità e l’importanza del progetto, a coronamento di un’offerta formativa particolarmente ricca».

La guerra che verrà

La guerra che verrà

non è la prima. Prima

ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima

c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente

faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.

Bertolt Brecht