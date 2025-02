Un giusto sui pedali, Gino Bartali raccontato dalla nipote Gioia

Un incontro-testimonianza di Gioia Bartali, nipote del famoso campione del ciclismo italiano, Gino Bartali, definito: un Giusto sui pedali. E’ questo l’appuntamento scelto dall’I.C. “L. Lotto” di Monte San Giusto per celebrare il giorno della Shoah ieri al Teatro “Durastante”.

Gli alunni e le alunne di tutte le classi della scuola secondaria 1° grado hanno effettuato un percorso di preparazione con gli insegnanti, che hanno presentato loro, la figura del grande campione italiano, grande non solo sui pedali ma campione che salvò le vite di 800 ebrei durante l’atroce periodo delle persecuzioni razziali.

La dirigente scolastica, aprendo l’incontro, ha ricordato agli alunni e alle alunne una famosa frase di Bartali che costituisce il manifesto di tutta la sua esistenza: “Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima e non alla giacca”. Ha poi rivolto loro l’augurio di essere memoria viva di quanto avrebbero ascoltato nonché costruttori di un futuro nuovo.

Gioia Bartali ha raccontato la storia di suo nonno con grande empatia e chiarezza che gli studenti hanno apprezzato rivolgendole anche innumerevoli domande-