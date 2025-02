Giovani esploratori del cibo a lezione al supermercato

Un’avventura tra i banchi del supermercato per imparare l’importanza di un’alimentazione sana e delle regole di convivenza civile. È l’esperienza vissuta dai bambini e dalle bambine di 4 e 5 anni della sezione C della scuola dell’infanzia Rodari dell’istituto comprensivo via Regina Elena a Civitanova, coinvolti in un progetto educativo che coniuga educazione civica e promozione di corrette abitudini alimentari.

Giovedì, accompagnati dalle docenti e grazie alla collaborazione dei genitori, alunni e alunne hanno intrapreso una breve passeggiata fino al supermercato Conad di via Saragat. Un percorso fatto di scoperte e apprendimenti: rispettando le norme della strada, hanno imparato che anche i pedoni devono seguire delle regole per muoversi in sicurezza.

All’interno del supermercato, i bambini e le bambine si sono trasformati in veri e propri acquirenti. Muniti di un piccolo portamonete, hanno scelto con attenzione frutta e verdura di stagione, pesato e prezzato i prodotti, per poi recarsi in cassa a pagare e imbustare la loro spesa. Un’esperienza pratica che ha permesso loro di interiorizzare concetti importanti come la stagionalità degli alimenti, l’educazione al gusto e la riduzione degli sprechi.

Rientrati a scuola, i piccoli hanno preparato un sacchetto di provviste da portare a casa e condividere con la famiglia, magari trasformandolo in un gustoso minestrone o in una colorata macedonia. L’entusiasmo per l’iniziativa è stato grande: i bambini e le bambine hanno visitato in modo attivo un ambiente familiare e hanno messo in pratica quanto appreso in classe, consolidando concetti fondamentali come l’importanza di una dieta equilibrata, il valore dell’assaggio e la necessità di non sprecare il cibo.