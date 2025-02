Appassionati di informatica e cybersicurezza, sei studenti del Mattei brillano alle olimpiadi

Sono ben sei gli studenti dell’Iis “E.Mattei” che accederanno alle fasi territoriali delle Olimpiadi di Informatica e Cybersicurezza dopo aver partecipato a due importanti competizioni.

A dicembre si è svolta la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Informatica, un appuntamento che ha coinvolto studenti da tutta Italia in prove di logica e programmazione avanzata. Tra i partecipanti dell’istituto, Dennis Marian Popa, Cristian Eusebi e Samuele Micucci, delle classi 3B e 3H, hanno superato brillantemente la selezione, ottenendo il pass per la fase territoriale della regione Marche.

Anche nel campo della cybersicurezza, gli studenti del Mattei hanno dimostrato un elevato grado di preparazione. Sabato 18 gennaio si è svolta la prova di selezione scolastica della 5ª edizione delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, un evento che ha coinvolto oltre 2.600 studenti provenienti da 635 istituti di tutta l’Italia.

Tra i dodici partecipanti dell’Istituto di Recanati, tre studenti si sono distinti per punteggio e capacità, ottenendo l’accesso alla selezione territoriale dell’8 marzo 2025. Si tratta di Daniele Biondi, Luca Calamita e Alessandro Polverini delle classi 5B, 5D e 5H.

Questi studenti si confronteranno ora con altri ragazzi selezionati a livello nazionale, dimostrando ancora una volta il livello di eccellenza della scuola nel settore digitale.

L’IIS Mattei partecipa con costanza a queste competizioni, incentivando i suoi studenti a sviluppare competenze di alto livello nel settore informatico, dal coding alla sicurezza informatica. Questi risultati rappresentano non solo un orgoglio per l’istituto, ma anche un segnale importante di come il settore Ict stia diventando sempre più centrale nella formazione dei giovani.

La dirigente scolastica Antonella Marcatili ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto dai nostri studenti, che dimostra come l’impegno e la passione possano portare a risultati eccellenti. Il Mattei continua a essere un punto di riferimento nella preparazione alle competenze informatiche, fondamentali per il futuro digitale».