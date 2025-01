È in corso la decima edizione dell’iniziativa “Primo Risparmio Carifermo – Crea il logo!”, ideata dalla Carifermo per promuovere la cultura del risparmio tra gli alunni e le alunne delle scuole primarie. Crea il logo ha come oggetto la produzione di un elaborato artistico che rappresenti il concetto di “risparmio economico”.

«È possibile partecipare – fa sapere la banca – inviando i disegni entro e non oltre il 21 aprile (info e regolamento su carifermo.it). Il primo premio è un buono acquisto per materiale scolastico del valore di mille euro, mentre le classi seconda e terza classificata riceveranno un buono da 250 euro. Tutte le classi partecipanti avranno in omaggio un salvadanaio per promuovere la cultura del risparmio all’interno della scuola.

Saranno valutati positivamente dalla Commissione anche eventuali riferimenti al tema della sostenibilità».

Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del prodotto “Primo Risparmio Carifermo”, il libretto di risparmio Carifermo dedicato ai bambini e bambine di età compresa tra zero e tredici anni, che prevede particolari operatività come ad esempio la possibilità, dal compimento dell’11° anno, di prelevare autonomamente un importo massimo di 25 euro al giorno.

Il progetto, che fa parte di un piano di attività rivolte ai giovani ed alla scuola, vuole sostenere la cultura del risparmio e favorire l’educazione finanziaria tra i più piccoli.

La nona edizione dell’iniziativa è stata vinta dalla scuola primaria di Force. Il disegno vincitore è rappresentato sulla copertina del volume, distribuito in questi giorni a tutte le classi partecipanti. Nella pubblicazione, scaricabile anche sul sito carifermo.it, è pubblicato un disegno per ogni classe delle Scuole Primarie delle Regioni Marche e Abruzzo che hanno partecipato a Crea il Logo.

Inoltre sono in corso in queste settimane diverse visite guidate alle filiali Carifermo da parte degli alunni e delle alunne delle scuole primarie per approfondire il tema del risparmio e partecipare con più consapevolezza all’iniziativa.