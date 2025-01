Giorno del Ricordo, protagonisti gli studenti del Galilei

Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata si distingue per l’impegno nella memoria storica. Gli studenti dell’istituto parteciperanno al concorso promosso dal Comune di Macerata, in collaborazione con l’Unione degli Istriani, dedicato al Giorno del Ricordo dei Martiri delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

Giovedì 12 dicembre, l’aula magna del liceo si è trasformata in un luogo di riflessione e apprendimento grazie alla visita di Emanuele Piloni, coordinatore regionale per le Marche, che ha guidato gli studenti in un viaggio nella storia della Venezia Giulia e della Dalmazia. L’incontro ha esplorato le vicende che hanno segnato il confine orientale italiano tra Ottocento e Novecento, un capitolo spesso trascurato nei programmi scolastici.

Il concorso offre agli studenti la possibilità di mettere in gioco la propria creatività attraverso la realizzazione di elaborati scritti o multimediali. In palio, un’esperienza unica: la partecipazione al “Viaggio del Ricordo”, un emozionante tour di tre giorni nei luoghi simbolo della memoria storica del confine orientale. L’itinerario prevede visite al Sacrario di Redipuglia, alla Foiba di Basovizza, al Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano e ad alcune cittadine istriane, senza dimenticare le trincee della Grande Guerra.

Emanuele Piloni ha espresso gratitudine alla Dirigente scolastica Roberta Ciampechini per la calorosa accoglienza e per una collaborazione che si rinnova con entusiasmo da tre anni. Un ringraziamento speciale è andato anche alla professoressa Giuseppina Capodaglio, portavoce dei saluti dell’intera scuola, e alla professoressa Daniela Paoloni, referente del progetto.

Gli studenti hanno seguito con attenzione e partecipazione, dimostrando interesse per una pagina di storia italiana che merita di essere conosciuta e approfondita. Un impegno che dimostra come il passato possa diventare una straordinaria occasione di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni.