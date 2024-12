Lezione sull’intelligenza artificiale per le 108 “pagelle d’oro” marchigiane

Sono ben 108 i premiati e le premiate ieri al Teatro dell’Aquila di Fermo dove si è svolta ieri la 62° edizione della “Pagella d’oro” premio istituito dalla Cassa di Risparmio di Fermo in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio.

I 108 premiati, provenienti dalle scuole dei comuni delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo, dove la Banca è presente con almeno una Filiale, sono stati accolti in un teatro pieno in tutti gli ordini.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci ha aperto la cerimonia dando il benvenuto ai presenti e ringraziando le autorità intervenute e le scuole per la collaborazione dimostrata. Il presidente ha ricordato che, dal 1964, la Cassa di Risparmio di Fermo organizza ininterrottamente la Pagella d’Oro, riconoscendo e valorizzando il merito dei giovani del territorio.

Gli studenti sono stati premiati, durante la cerimonia condotta dal giornalista Raffaele Vitali, dal presidente Girotti Pucci, dal direttore Generale della Carifermo Spa Ermanno Traini, dal sindaco del Comune di Fermo Paolo Calcinaro, dal vice prefetto vicario di Fermo Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, dal consigliere della Provincia di Fermo Massimo Tramannoni, dal referente della Diocesi di Fermo don Michele Rogante e dalla referente dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche Maria Rita Firmani.

Numerosi i sindaci e gli amministratori che hanno accolto l’invito a partecipare alla cerimonia testimoniando così la vicinanza verso gli studenti del proprio territorio. Molti anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno accompagnato personalmente i ragazzi e le ragazze sul palco a ritirare il premio.

Il professor Emanuele Frontoni è stato l’ospite di questa edizione. Attraverso una riflessione su “Intelligenza artificiale e creatività umana” ha trasmesso ai giovani presenti interessanti spunti e stimoli. Un pubblico attentissimo ha ascoltato le parole di Frontoni che più volte si è soffermato sulle differenti conoscenze tra le varie generazioni, sulle potenzialità dell’IA e sulle sue applicazioni, che non possono prescindere dal ragionamento umano, esortando la platea a non restare passivi di fronte alle importanti novità, ma ad essere curiosi e studiare per poterle governare.

L’ELENCO DI TUTTI I PREMIATI