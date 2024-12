«E’ normale regalare un libro a chi si ama»

Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Treia, si sono recate in visita alle librerie “Giunti” e “Bottega del libro” di Macerata e hanno fatto una indimenticabile visita alla Biblioteca “Mozzi Borgetti”. L’ attività didattica è inserita nel progetto scolastico per promuovere la lettura e nelle manifestazioni nazionali “Io leggo perchè” e ” Libriamoci”.

La dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo ha accompagnato le alunne e gli alunni con le loro docenti: «Mattina in giro tra librerie e Biblioteca Mozzi Borgetti a Macerata con gli allievi delle seconde medie. È a quest’età che bisogna abituare i giovanissimi a frequentare le librerie, a far percepire che è normale scegliere un bel libro come regalo a chi si ama. Un esempio molto concreto di attività didattica, efficace e piacevole, fuori dalle aule».